Владелец сети «Красное & Белое» построит в Челябинске теннисный центр за 1 млрд рублей

Похожий объект существует в Казани. Фото: yandex.ru/maps

Олигарх из списка Forbes и владелец сети «Красное & Белое» Сергей Студенников собирается профинансировать строительство теннисного центра на Северо-Западе Челябинска. На реализацию проекта он планирует потратить сумму в 1 млрд рублей. В настоящий момент готов бизнес-план будущего объекта, сообщает издание «Деловой квартал».

Теннисный центр будет представлять собой четырехэтажное здание с 12 кортами, четыре из которых разместят на открытом воздухе. В проекте также предусмотрены раздевалки, спортивный магазин, спа-центр, сауну, массажный кабинет, кафе и административные помещения. Новый комплекс станет частью спортивного городка, который появится в районе Тополиной аллеи на Университетской набережной.

Бизнес-план проекта. Иллюстрация: «Деловой квартал».

Инициатором проекта является ООО «Мистраль», бенефициаром которой приходится Сергей Студенников. Деньги на строительство он выделит из собственных средств.

Инвестор не гонится за окупаемостью проекта. Он объясняет строительство центра тем, чтобы повысить популярность тенниса среди жителей Челябинска. В персонал войдут 35 человек, их будут привлекать из числа тренеров, уже существующих в городе секций и клубов. Сдать объект планируют к концу 2024-го года. Он будет располагаться рядом с будущей «РМК Ареной».

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