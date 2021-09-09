В Челябинске во время празднования Дня города перекроют дороги на семи улицах

На время салюта традиционно перекрывают дороги, а потом разводят отдыхающих на общественном транспорте.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске во время празднования Дня города, 11 сентября, перекроют дороги на семи улицах. Кроме того, жителям будет недоступна акватория реки Миасс между мостами по Кирова и по Каслинской. В мэрии сообщили, что ограничения вводятся в связи с праздничным салютом, приуроченному к 285-летию города.
— Во время традиционных салютных залпов, зрителей ждет 15 минутное музыкальное шоу. В целях обеспечения безопасности будет запрещен выход на воду и закрыто движение транспорта, — сообщили в мэрии Челябинска.
В этом году праздничный салют пройдет на площадке напротив Краеведческого музея.
Улицы, где будет введено ограничение на передвижение всех видов транспорта:
– по улице 8 Марта от Кирова до Красной с 08.00 до 23.00;
– по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до Труда с 20.00 до 23.00 ;
– по улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы с 20.00 до 23.00;
– по улице Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Российской (с учетом новой развязки) с 20.00 до 23.00;
– по Свердловскому проспекту от пр.Победы до пр. Ленина с 20.00 до 23.00;
– по улице Труда от Российской до Энгельса с 20.00 до 23.00;
– по улице Красная от пр. Ленина до пр. Победы с 20.00 до 23.00.
Общественный транспорт 11 сентября будет работать в особом режиме, график движения во все районы города после завершения фейерверка будет опубликован дополнительно. Челябинцев просят планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.
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