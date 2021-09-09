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Общество9 сентября 2021 19:41

В Челябинске во время празднования Дня города перекроют дороги на семи улицах

Также для жителей частично будет недоступна акватория реки Миасс
Ян СтоевЯн Стоев
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На время салюта традиционно перекрывают дороги, а потом разводят отдыхающих на общественном транспорте.

На время салюта традиционно перекрывают дороги, а потом разводят отдыхающих на общественном транспорте.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске во время празднования Дня города, 11 сентября, перекроют дороги на семи улицах. Кроме того, жителям будет недоступна акватория реки Миасс между мостами по Кирова и по Каслинской. В мэрии сообщили, что ограничения вводятся в связи с праздничным салютом, приуроченному к 285-летию города.

— Во время традиционных салютных залпов, зрителей ждет 15 минутное музыкальное шоу. В целях обеспечения безопасности будет запрещен выход на воду и закрыто движение транспорта, — сообщили в мэрии Челябинска.

В этом году праздничный салют пройдет на площадке напротив Краеведческого музея.

Улицы, где будет введено ограничение на передвижение всех видов транспорта:

– по улице 8 Марта от Кирова до Красной с 08.00 до 23.00;

– по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до Труда с 20.00 до 23.00 ;

– по улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы с 20.00 до 23.00;

– по улице Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Российской (с учетом новой развязки) с 20.00 до 23.00;

– по Свердловскому проспекту от пр.Победы до пр. Ленина с 20.00 до 23.00;

– по улице Труда от Российской до Энгельса с 20.00 до 23.00;

– по улице Красная от пр. Ленина до пр. Победы с 20.00 до 23.00.

Общественный транспорт 11 сентября будет работать в особом режиме, график движения во все районы города после завершения фейерверка будет опубликован дополнительно. Челябинцев просят планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.

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