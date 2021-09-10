Тимур Моргунов из Челябинска стал бронзовым призером серии «Бриллиантовой лиги» в прыжках с шестом

Тимур Моргунов - призер финала "Бриллиантовой лиги". Фото Федерация легкой атлетики России.

Соревнования завершились в Швейцарии. 24-летний Тимур Моргунов — воспитанник челябинской школы легкой атлетики, с результатом 5,93 метра замкнул тройку призеров. Победу же праздновал швед Арман Дюплантис (6,06), «серебро» у американца Сэма Кендрикса. Он показал такой же результат, как и Тимур — 5,93, но выиграл по показателям лучших попыток.

Напомним, в 2018 году Тимур выигрывал финал «Бриллиантовой лиги», а сам турнир состоит из 14 этапов Гран-при. За победу на каждом этапе победитель получает 10 тысяч долларов, за победу в финале — 50 тысяч. За третье место в финале «Лиги» в 2021 году Моргунов получит минимум 15 тысяч долларов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru