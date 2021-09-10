В Челябинской области устроят историческую реконструкцию с использованием настоящей военной техники

Гостям фестиваля обещают показать реальную военную технику. Фото: vk.com/zastava18

В парке живой истории «Застава 18» в Лазурненском сельском поселении 12 сентября проведут военно-исторический фестиваль «На заставе». Его темой станут события Великой Отечественной войны. Реконструкторы воспроизведут бой 1944 года, прошедший в Эстонии с участием 249-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в Челябинской области.

Как рассказывают организаторы, рядом с парком «Застава 18» находится поселок, в котором со времени Российской империи жили этнические эстонцы. Их во время войны призывали именно в 249-ю дивизию.

На фестивале обещают воссоздать боевой лагерь с полевой кухней, блиндажами, ДЗОТами, десятками метров траншей и стрелковых ячеек. Посетители площадки увидят униформу, снаряжение и реальную военную технику.

– ЧТЗ выделил нам самоходно-артиллерийскую установку «Зверобой» для участия в реконструкции. Также будет авто-бронетехника из Свердловской области, – рассказал представитель оргкомитета Артем Фоминых.

На фестиваль готовятся приехать около сотни реконструкторов из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Кирова, Новосибирска и других городов. Для зрителей вход будет бесплатным.

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