«Как в парикмахерской»: урбанист раскритиковал новые двери челябинского драмтеатра

«Это двери из салона красоты?», - иронизирует Лев Владов. Фото: Челябинский урбанист/t.me

Общественный активист Лев Владов раскритиковал двери, которые установили в реконструируемом здании челябинского государственного драматического театра имени Н. Орлова. По словам урбаниста, драмтеатр - сердце центрального архитектурного ансамбля Челябинска, и типовые двери из металла и пластика не соответствуют ни облику, ни роли здания.

Особенно Льва Владова возмутило пренебрежение такими деталями, как дверные ручки.

Фото: Челябинский урбанист/t.me

– Драмтеатр — ответственный общественный объект. Здесь все контактные зоны должны быть наилучшего качества. Ну не может быть в театре такая же ручка, как у парикмахерской на первом этаже. Закажите красивые двери с оригинальными ручками. Это самое важное место во всем здании. Самый трогательный элемент, – заявил урбанист.

Напомним, стоимость реконструкции драмтеатра оценивали в миллиард рублей.

Здание театра открылось в 1984 году после одиннадцати лет строительства. Белоснежная «корона» театра стала жемчужиной архитектурного ансамбля главной площади. Авторский коллектив проекта удостоили звания лауреатов Госпремии РФ в области архитектуры.

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