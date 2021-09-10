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Здоровье10 сентября 2021 9:45

В Челябинской области за день выявили 367 случаев коронавируса

Общее количество заболевших в регионе превысило 90 тыс. человек
Елена КОЛЧИНА
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Сейчас болеют более 8 тыс. жителей Челябинской области

Сейчас болеют более 8 тыс. жителей Челябинской области

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области диагноз Covid-19 подтвердили у 367 человек.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 90 тыс. 158 случаев коронавируса.

Сейчас на лечении находятся 8496 больных.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от коронавируса в регионе умер 21 пациент.

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