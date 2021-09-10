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Происшествия10 сентября 2021 10:18

«Действовал творчески» челябинский мошенник обманул 18 человек, предлагая купить водительские права

Он находил жертв на сайтах знакомств и в магазинах
Елена КОЛЧИНА
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Девушки платили новому знакомому за несуществующие удостоверения, хотя если никогда не собирались водить машину

Девушки платили новому знакомому за несуществующие удостоверения, хотя если никогда не собирались водить машину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

31-летний житель Сосновского района обманул 18 челябинцев и похитил у них более 300 тыс. рублей. Своим жертвам мошенник предлагал помощь в получении водительских прав. За услуги запрашивал от 3 то 80 тыс. рублей.

Обманщику поверили несколько пользовательниц сайтов знакомств. Мужчина знакомился там с девушками, представляясь сотрудником ГИБДД. Мошенник так успешно морочил голову пострадавшим, что те соглашались купить водительское удостоверение, даже если никогда не собирались его получать и не учились в школах вождения.

Мошенник также заговаривал с продавцами в магазинах, убеждая тех заплатить за получение водительских прав. Продавцы не только сами доверялись обманщику, но и передавали его телефон знакомым. Знакомые сами звонили злоумышленнику в надежде на помощь и перечисляли деньги на его счет.

– К процессу обмана обвиняемый подходил творчески, на ходу придумывая различные схемы мошенничества, – рассказали в ГУ МВД Челябинской области. – Одному из потерпевших он пообещал помочь получить водительское удостоверение, а после оплаты сказал, что на штрафстоянке имеются несколько автомобилей, которые можно приобрести по выгодной цене. Мужчина согласился и перевел злоумышленнику предоплату в размере 15 тыс. рублей.

Позже мошенник изобрел несколько предлогов, чтобы выманить у «покупателя машин» еще 80 тыс. рублей. А потом перестал выходить на связь.

Как сообщили в пресс-службе областного полицейского главка, сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Его уголовной дело будет рассматривать Центральный районный суд Челябинска. За мошенничество мужчина может отправиться за решетку на 5 лет.

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