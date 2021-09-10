Tele2 отмечает 30-летие мобильной связи в России

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Совместно с ПАО «Ростелеком» оператор подготовил данные о росте востребованности связи среди пользователей услуг.

Эра российской сотовой связи началась 9 сентября 1991 года: мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак совершил первый звонок по мобильному телефону в сети компании «Дельта Телеком», которая сегодня входит в структуру Tele2 и работает под брендом Skylink по технологии LTE-450. За 30 лет телекоммуникационная отрасль в России проделала огромный путь. Телефон, по которому звонил Собчак мэру американского города Сиэтл, весил около 5 килограмм и умел только совершать и принимать звонки. Современный смартфон весит меньше 200 грамм и заменяет людям ноутбук, фотоаппарат, видеокамеру, музыкальный плеер, навигатор и кошелек.

Около 2 000 долларов США стоило абоненту подключение к «Дельта Телеком» в 1991 году и один доллар - минута разговора. В 2021 году клиентам Tele2 уже не нужно считать, во сколько им обойдется каждая минута по мобильному телефону - пользователи могут выбрать подходящее предложение из линейки пакетных тарифов, иметь безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам.

С каждым годом появляются все новые возможности мобильной связи, и потребности клиентов операторов закономерно растут. У абонентов Tele2 на Урале за последние три года доля 4G-устройств увеличилась почти на 60% - все больше людей пользуются мобильным интернетом.

Клиенты стали скачивать больше информации, потреблять более «тяжелый» контент. Мобильный оператор Tele2 готов к этим изменениям - скорости передачи данных с 2018 года выросли на 82%. В соответствии с растущими потребностями клиентов Tele2 на Урале запускает в 2021 году в среднем 43 базовые станции с LTE в неделю.

Сегодня Россия в числе лидеров среди стран мира с самой низкой стоимостью мобильного интернета. При этом отечественные операторы активно инвестируют в развитие и модернизацию инфраструктуры связи. В 1991 году в Санкт-Петербурге «Дельта Телеком» начинала работу с 7 базовых станций. В Челябинской области связь стандарта 2G доступна 98,99% населения, 3G - 95% населения, а 4G – 98,69%.

Павел Ковальский, технический директор макрорегиона «Урал» Tele2:

«Мобильная связь для пользователей уже давно стала базовой услугой, без мобильного интернета большинству из нас сложно представить свой быт. Порядка 77% жителей Урала пользуются смартфонами, за последние три года количество 4G-устройств в сети Tele2 выросло на 58%. Мы ориентируемся на потребности жителей макрорегиона в качественной связи и не снижаем темпы стройки и модернизации сети».

Ольга Якимова, директор центра компетенций по поддержке услуг виртуального оператора МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком»:

«Сегодня невозможно представить жизнь без сотовых телефонов. Мобильная связь настолько плотно вошла в нашу жизнь, что уже не верится, что каких-то 30 лет назад мы жили без нее. Кстати, наша компания активно продвигала сотовую связь на Урале. На сегодняшний день количество активных абонентов мобильной связи «Ростелекома» постоянно растет. Наши клиенты ценят удобство и эффективность подключения фиксированных и мобильных услуг у оператора. Пакетные предложения компании выбирают как семьи, так и организации самого разного масштаба деятельности- от малого бизнеса до крупных корпораций».

По информации от пресс-службы Tele2