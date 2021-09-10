Челябинца Александра Козлова уволили с должности замминистра строительства России

Фото: минцифры Челябинской области

Александра Козлова 8 сентября освободили от должности замминистра строительства и ЖКХ России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе говорится, что Александра Козлова увольняют из министерства по его собственной просьбе.

В федеральном минстрое Александр Козлов проработал немногим более полутора лет: заместителем главы министерства его назначили в феврале 2020 года. Чиновник курировал вопросы цифровизации в сферах строительства и ЖКХ.

До того в течение пяти лет Александр Козлов возглавлял министерство информационных технологий и связи Челябинской области. Не исключено, что после отставки из федеральной структуры он вернется в Челябинск. В ряде СМИ появилась информация о том, что бывший замглавы минстроя может стать одним из заместителей губернатора Челябинской области.

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