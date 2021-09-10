Главврач больницы Челябинской области прокомментировал скандал с больной COVID-19 пациенткой

Для лечения от коронавируса необходимо много лекарств Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Областной больнице Чебаркуля разгорелся скандал: женщине с положительным тестом на ковид отказались давать больничный. Пациентка пожаловалась на слабость, отсутствие вкусов и запахов, но ей отрезали: «Заболевания нет». Проблему удалось решить после жалобы заведующей.

Госпитализация женщине не понадобилась. На следующий прием врачи попросила принести назначенные лекарства. Иначе больничный закроют.

В больнице пообещали сделать детальный разбор ситуации и применить административные меры в отношении данной сотрудницы. При этом, как рассказал главный врач больницы Александр Локтев, больничный был выписан, сделана отметка в электронной карте. Однако сама пациентка в кабинет выписки больничных листов не явилась.

— Позицию по поводу разговора о предъявлении препаратов на следующем приеме врач объясняет тем, что участились случаи ухудшения течения болезни на амбулаторном этапе из-за неприема пациентами назначенных лекарственных средств, таким образом, специалист хотел проконтролировать ход лечения, — уточнил Александр Локтев.

Также он объяснил нехватку препаратов в больнице.

— Медикаменты для лечения на амбулаторном этапе COVID-19 в настоящее время в медучреждении находятся не в полном объеме. Спрогнозировать заранее, какое количество пациентов обратятся за сутки за лекарствами, не представляется возможным, — рассказал Александр Локтев.

По мере поступления новых партий препаратов, их выдают пациентам в соответствии с назначениям врача.

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