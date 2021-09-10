В Челябинске ко Дню города нарисовали двухметровую открытку

Открытка будет храниться в музее.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске жители нарисовали двухметровую открытку, посвященную городу. Около 100 человек приложили руку к творческому поздравлению. Акцию приурочили к 285-летию южноуральской столицы.
Размер открытки — 2,2 x 1,5 м. Художники изобразили на карточке одно из самых узнаваемых мест Челябинска: набережную реки Миасс и здание Исторического музея Южного Урала.
— Многие известные достопримечательности Челябинска запечатлены на почтовых карточках, конвертах и марках. К 285-летию мы сделали еще один необычный подарок — совместно с горожанами нарисовать большую поздравительную открытку. Такой открытки у Челябинска точно не было, — рассказал директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Идею посвятить большую открытку любимому городу поддержал руководитель и преподаватель арт-студии «Нюанс», профессиональный художник Руслан Султанов-Ральников. Вместе со своими учениками он реализовал творческий проект.
— Мы долго обсуждали, что можно было бы изобразить на открытке. Затем я нарисовал несколько эскизов с разными достопримечательностями Челябинска. Этот вариант показался нам наиболее подходящим, — отметил Руслан Султанов-Ральников.
Акцию организовала Почта России совместно с арт-студией «Нюанс».
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В общей сложности в создании большой открытки приняли участие около 100 человек. На раскрашивание ушло четыре литра акриловой краски и три часа времени.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Готовая открытка будет храниться в Музее почтовой связи на проспекте Ленина, 64.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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