«Челбаскет» подписал контракт с чемпионом молодежной лиги ВТБ Матвеем Погониным

Матвей Погонин усилит защиту и нападение "Челбаскета". Фото БК "Челбаскет".

Матвей Погонин усилит «Челбаскет» в новом сезоне Супериги-2. О подписании контракта с 20-летним разыгрывающим сообщили в руководстве челябинского баскетбольного клуба.

Матвей начинал заниматься в детско-юношеской спортивной школе Троицка (Московская область). Показывал хорошие результаты. После этого Погонина пригласили выступать в детско-юношеской баскетбольной лиге (ДЮБЛ) за клуб «Тринта», который входит в систему профессионального клуба ТОП-уровня «Химки». Матвей также выступал в молодежной и студенческой лигах. Становился бронзовым призером ДЮБЛ (2018-2019), чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2018-2019), бронзовым и серебряным призером АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола) дивизиона «Москва» (2020/21).

Главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин отметил, что Матвей молодой, амбициозный и очень старательный разыгрывающий игрок, и что он добавит команде агрессии в защите и организации нападения.

Отметим, что не так давно Матвей Погонин был принят в клуб на просмотр, а сейчас уже будет выступать, как игрок основного состава.

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