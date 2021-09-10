В Челябинске осудили супружескую пару анархистов за вывешенный баннер у здания УФСБ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Челябинска в пятницу, 10 сентября, вынес приговор анархистам Дмитрию Цибуковскому и его жене Анастасии Сафоновой, которые вывесили оскорбительный баннер на заборе здания УФСБ. Их признали виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Также супружеская пара обвинялялась в вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке (ч.2 ст.214 УК РФ). Но по этой статье суд освободил их от наказания в связи с истечением срока давности.

Цибуковского приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, а Сафонову — к двум. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Подсудимых взяли под стражу в зале суда.

Сторона защиты планирует обжаловать приговор.

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