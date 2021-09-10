Губернатор Алексей Текслер рассказал, что будут делать с полуразрушенным поселком Роза

Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Коркинском районе. Фото: пресс-служба губернатора региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер собирается решить проблему с обилием полуразрушенных домов в поселке Роза. Об этом он заявил журналистам в ходе своей рабочей поездки в Коркинский район.

— Я обратил внимание на дома в поселке Роза, жители которых были переселены. Эти брошенные дома на центральной улице находятся в разрушенном состоянии. Мы приняли решение оперативно навести там порядок. Мы будем площадки эти благоустраивать или даже предлагать для дальнейшего строительства. Решим эту проблему. Если будут какие-либо проекты, то мы их тоже поддержим, — сказал губернатор.

В 2019 году из аварийного жилья в поселке Роза массово расселяли людей по региональной программе. Однако сами полуразрушенные здания сносить почему-то не стали. В результате там начали поселяться бомжи, а жители и вовсе стали обходить стороной эти места.

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