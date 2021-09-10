В Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом двухэтажном доме, есть погибший

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом двухэтажном доме. Есть один погибший. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

—В 17:18 пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о пожаре в жилом 2-этажном доме Магнитогорска. На момент прибытия горела квартира на первом этаже. В ходе разведки сотрудниками чрезвычайного ведомства в квартире была обнаружена женщина без признаков жизни. В 17:48 открытое горение ликвидировано. При сборе информации очевидцы сообщили о хлопке газа, предшествовавшему пожару, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 29 жильцов, среди которых есть двое детей. В ходе тушение пожара от МЧС были задействованы 3 единицы техники и 11 человек.

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