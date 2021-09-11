Мэрия Челябинска намерена продлить улицу Ворошилова через сады и соединить две крупные дороги

Публичные слушания прошли, а документов до сих пор нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Челябинска хотят продлит улицу Ворошилова до проспекта Победы. Сейчас она упирается в садовые товарищества — СНТ «Полет» и СНТ «Любитель-2». Документы по внесению изменений в правила землепользования и застройки были вынесены на публичные слушания, которые после начала пандемии коронавируса проходят в закрытом режиме.

Слушания состоялись 2 сентября, однако результаты до сих пор не опубликованы. Владельцы садовых участков обеспокоены, тем более, что многие из них построили хорошие дома и живут там.

Как будет проходить дорога. Схема с сайта cheladmin.ru

Строительство автомагистрали на улице Ворошилова предусмотрено новым генпланом. Во время его презентации в 2020 году чиновники даже обозначили, что улицу продлят под конец действия документа, то есть к 2039 году.

Отметим, что это не первая попытка построить дороги через грядки. В 2017 году хотели проложить магистраль через СНТ «Петушок» к новым поселкам «Залесье», «Белый хутор» и «Вишневая горка». После возмущений садоводов дорогу проложили вдоль «Белого хутора», хотя в этом случае жителям новых поселков пришлось ехать намного дольше.

Летом этого города «дорожная революция» посягнула на СНТ «Малышево» — через дачные участки решили простроить дорогу к особняками на береги реки Миасс.

СНТ «Полет», «Любитель-2» и «Любитель-3» — как оазис среди городских джунглей. Скрин: 2Gis

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