В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов и ушел в дрифт

Пассажиров трамвая эвакуировали
Фото: кадр с видео
В Челябинске на перекрестке улицы Каслинской и проспекта Победы сошел с рельсов трамвай. Вагон ехал с «северка» в сторону Теплотеха.
Судя по записи камер видеонаблюдения, при выезде на перекресток случилась проблема со стрелочным переводом на рельсах. В результате задние колеса вагона поехали по другим путям, которые ведут на ЧМЗ.
Пассажиров трамвая эвакуировали. Для этого пришлось остановить движение автомобилей.
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