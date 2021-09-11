В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов и ушел в дрифт

Пассажиров трамвая эвакуировали Фото: кадр с видео

В Челябинске на перекрестке улицы Каслинской и проспекта Победы сошел с рельсов трамвай. Вагон ехал с «северка» в сторону Теплотеха.

Судя по записи камер видеонаблюдения, при выезде на перекресток случилась проблема со стрелочным переводом на рельсах. В результате задние колеса вагона поехали по другим путям, которые ведут на ЧМЗ.

Пассажиров трамвая эвакуировали. Для этого пришлось остановить движение автомобилей.

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