В Челябинске из-за пожара эвакуировали торговый комплекс

Пожар случился в магазине «Доброцен». Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Утром в субботу, 11 сентября, из-за пожара эвакуировали ТК «Северный» на улице Черкасской. В это внутри было 200 человек сотрудников и посетителей.

— По прибытию подразделений установлено, что в одной из секций было загорание вещей б/у на площади 10 кв. м. ликвидировано до прибытия пожарных подразделений, сработала автоматическая система пожаротушения, — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Юлия Субтельная.

В результате ЧП никто не пострадал.

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