Главврач больницы Аши рассказала, почему умирающую пациентку выписали из ковидного отделения

Со слов родственников, медперсонал не ухаживал за женщиной, а потом настояли на выписке Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Аше умерла 66-летняя женщина, больная коронавирусом. В конце июля женщину положили в районную больницу с сахарным диабетом, спустя около трех недель у нее диагностировали ковид. Буквально за несколько дней поражение легких выросло с 8% до 60%.

Родственники пожаловались на халатность врачей: на КТ ее не везли, памперсы не меняли, обращения игнорировали, а потом и вовсе попросили поскорей забрать домой. Женщину доставили домой на машине скорой. Через некоторое время после выписки она умерла.

В больнице другая версия. Главврач Ольга Курчатова заявила, что пенсионерка сама попросилась домой.

— Помимо положительного теста на ковид у нее были тяжелые сопутствующие заболевания. С 27 августа женщина неоднократно обращалась к заведующему отделением и лечащему врачу госпитальной базы с просьбой о выписке из отделения. На следующий день пришел отрицательный ПЦР-тест, родственники пациентки забрали ее из отделения, — рассказала Ольга Курчатова.

Тем не менее в больнице пройдет служебная проверка: проведут собрание с сотрудниками инфекционного отделения, возьмут объяснительные.

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