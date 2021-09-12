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Происшествия12 сентября 2021 8:21

В Магнитогорске водитель погиб после столкновения машины с электроопорой

ДТП случилось глубокой ночью
Елена КОЛЧИНА
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Фото: ГИБДД Челябинской области

Фото: ГИБДД Челябинской области

Авария произошла в 3:45 12 сентября на улице Магнитной в Магнитогорске. Возле дома №111 Škoda Octavia врезалась в столб.

Как рассказали в ГИБДД Челябинской области, за рулем иномарки находился 43-летний мужчина. По какой причине он не справился с управлением, пока не известно. Автомобиль наехал сначала на бордюрный камень, который разделяет автомобильную дорогу и трамвайные пути, а затем столкнулся с электроопорой.

Водитель при столкновении получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

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