В Магнитогорске водитель погиб после столкновения машины с электроопорой

Фото: ГИБДД Челябинской области

Авария произошла в 3:45 12 сентября на улице Магнитной в Магнитогорске. Возле дома №111 Škoda Octavia врезалась в столб.

Как рассказали в ГИБДД Челябинской области, за рулем иномарки находился 43-летний мужчина. По какой причине он не справился с управлением, пока не известно. Автомобиль наехал сначала на бордюрный камень, который разделяет автомобильную дорогу и трамвайные пути, а затем столкнулся с электроопорой.

Водитель при столкновении получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

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