В Челябинской области за день коронавирусом заболели 365 человек

Коронавирусом заболели более 90 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области зарегистрировали 365 новых случаев коронавируса.

На лечении сейчас находятся 8639 больных Covid-19.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от кронавируса в Челябинской области умерли 22 человека.

За все время эпидемии диагноз Covid-19 подтвердили у 90 тыс.889 жителей региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru