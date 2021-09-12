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Здоровье12 сентября 2021 9:29

В Челябинской области за день коронавирусом заболели 365 человек

Еще 22 пациента умерли от ковидной пневмонии
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом заболели более 90 тыс. жителей Челябинской области

Коронавирусом заболели более 90 тыс. жителей Челябинской области

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области зарегистрировали 365 новых случаев коронавируса.

На лечении сейчас находятся 8639 больных Covid-19.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от кронавируса в Челябинской области умерли 22 человека.

За все время эпидемии диагноз Covid-19 подтвердили у 90 тыс.889 жителей региона.

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