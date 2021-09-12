В Челябинской области за день коронавирусом заболели 365 человек

Коронавирусом заболели более 90 тыс. жителей Челябинской области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области зарегистрировали 365 новых случаев коронавируса.
На лечении сейчас находятся 8639 больных Covid-19.
По данным регионального министерства здравоохранения, за день от кронавируса в Челябинской области умерли 22 человека.
За все время эпидемии диагноз Covid-19 подтвердили у 90 тыс.889 жителей региона.
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