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Общество12 сентября 2021 11:17

Челябинские полицейские и артисты сняли клип ко Дню города

Они вместе выступили на фоне городских достопримечательностей
Елена КОЛЧИНА
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Фото: ГУ МВД Челябинской области

Фото: ГУ МВД Челябинской области

В региональном ГУ МВД подготовили особенное поздравление с 285-летним юбилеем Челябинска. Полицейские сняли музыкальный клип-открытку ко Дню города. В этом им помогли известные артисты и представители городских творческих коллективов.

В клипе снятые с дрона панорамные кадры Челябинска (в том числе новой набережной реки Миасс) чередуются с совместными выступлениями сотрудников МВД, актеров и певцов. В одном из эпизодов полицейские-артисты дефилируют на фоне главного корпуса ЮУрГУ. В других предстает набор энергичных дуэтов. Например, солист группы «Макинтош», песню которой исполняют участники праздничного проекта, Антон Кислов поет вместе с майором Сергеем Пимоновым. А лейтенант Руслан Фазлыев выступает вместе с финалисткой шоу «Битва хоров» Виталиной Литвиновой.

В клипе появляются солисты вокального ансамбля областного ГУ МВД, солист ВИА «Ариэль» Борис Каплун, солист государственного русского народного оркестра «Малахит» Данил Евтушенко.

В финале видеозвучат слова поздравления по случаю Дня города.

— Дорогой Челябинск, желаю тебе процветания на всю долгую оставшуюся жизнь — поздравил город с юбилеем Борис Каплун.

Полицейские и артисты поздравляют челябинцев с Днем города
Видео: ГУ МВД Челябинской области

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