«Мулен Руж» и «Шахерезада»: в Челябинске завершились контрольные прокаты в произвольном танце

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро в Челябиске показали свой ритм-танец. Фото оргкомитет контрольных прокатов.

Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин... На лед ледовой арены «Трактор» сегодня, 12 сентября, вышли танцоры, представившие свои произвольные программы.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро снова показали свой ритм-танец, тогда как до них почти все показывали лирические композиции.

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин откатали свою программу в образах Ромео и Джульетты.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин свою программу построили под музыку из «Мулен Руж».

Глеб Смолкин после выступления сказал, что вместе с Дианой они привились российской и американской вакцинами, и поэтому готовятся выступить на этапе Гран-при «Скейт Канада» — проблем с выездом не будет.

Аннабель Морозова и Андрей Багин откатали программу под «Шахерезаду». Виктория Синицина и Никита Кацалапов катались под музыку из концерта Рахманинова. Кацалапов рассказал, что через неделю они выступят на первом этапе Кубка России в Сызрани, а потом будет этап Гран-при в Японии и Сочи.

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