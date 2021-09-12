В Челябинской области потеплеет до +23 градусов

Осень наступает, но челябинцам обещают еще несколько теплых дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Челябинской области могут надеяться на потепление. По прогнозу метеорологов, в понедельник 13 сентября дневная температура воздуха составит +12, +17 градусов, а в южных районах региона будет до +20.

Ощущения могут подпортить ветер и осадки. Местами в начале недели возможны небольшие дожди. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду, а при порывах – до 14 метров в секунду.

Гидрометцентр обещает, что к середине недели потеплеет еще существенней. Во вторник и среду будет до +22, +23 градусов. Но тепло не задержится надолго: к воскресенью 18 сентября дневная температура воздуха вновь опуститься до отметки +10 градусов.

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