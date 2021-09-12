«На трибуне за меня болел тренер и вся семья»: челябинец Никита Рахманин выступил на контрольных прокатах

Никита Рахманин и Карина Акопова выступили на контрольных прокатах в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске завершаются контрольные прокаты фигуристов. Сегодня, 12 сентября на лед в парном катании вышли лучшие российские спортсмены. Среди них воспитанник челябинской спортивной школы «Тодес» Никита Рахманин. Сейчас Никита выступает за Краснодарский край вместе с Кариной Акоповой.

Свой прокат они исполнили с высоченной подкруткой и четко выполненным параллельным тулупом и выбросом. Правда, каскад не получился — его партнерша упала. А еще были великолепный выброс и поддержки.

После выступления Никита Рахманин поделился своими эмоциями.

— Я очень волновался, ведь выступал в родном городе. На трибуне за меня болела вся семья и мой первый тренер Константин Николаевич Кучин. Может, немного переволновался, но выступили, считаю, вполне достойно, — рассказал Никита Рахманин.

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