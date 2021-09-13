Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске на два дня ограничат движение

Движение ограничат в районе кольца Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске ограничат проезд автомобилей на пересечении улицы Труда и Свердловского проспекта. Временные меры вводят с 22:00 13 сентября до 22:00 15 сентября. Ту половину Свердловского проспекта, по которой транспорт едет в сторону улицы Братьев Кашириных, сузят до двух полос.

Как пояснили в мэрии, на участке будут ремонтировать трамвайный переезд. Работы собираются проводить даже в ночное время. При этом на расписание движения трамваев ремонт не повлияет: вагоны будут курсировать в обычном режиме.

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