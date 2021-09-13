Челябинский дизайнер к Дню города создал бетонную неваляшку

Фото: Владислав Новиков-Барковский/vk.com

Дизайнер Владислав Новиков-Барковский к 285-летнему юбилею Челябинска придумал необычный сувенир — бетонную неваляшку.

— Традиционная челябинская бетонная неваляшка, предназначена для тихих игр суровых челябинских мужчин и дам возраста от трех лет, — заявил автор работы.

Он опубликовал демонстрационный видеоролик. На кадрах видно, что неваляшка, пусть и выполнена из нестандартного материала, обладает основным свойством — игрушка качается, но не падает.

Дизайнер рассказал, что неваляшка не будет уникальным изделием: сувениры запустят в производство. Проект по их созданию автор назвал «Крутон-бетон», а самой неваляшке дал наименование «Изделие ЧБНО-9/21ю285СС», что расшифровывается как «Челябинская бетонная неваляшка обыкновенная, версия 9/21, модификация Ю-285 средней суровости».

Ранее Владислав Новиков-Барковский придумал и начал изготавливать оригинальные конфеты — сделанные из белого шоколада в форме пельменей, с с водочно-лимонной начинкой.

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