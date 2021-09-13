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Происшествия13 сентября 2021 8:43

В Карабаше жителей ночью эвакуировали из многоквартирного дома из-за пожара

Причиной возгорания мог стать электрообогреватель
Елена КОЛЧИНА
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Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел в 2:30 12 сентября на улице Металлургов в Карабаше. Загорелась однокомнатная квартира на третьем этаже.

Спасатели эвакуировали из дома 10 человек.

Никто из людей при происшествии не пострадал.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, с огнем удалось справиться к 3:05. В тушении участвовали 8 человек, использовали две единицы техники.

В квартире сгорели мебель, обгорел также один из оконных проемов. По информации Миасского пожарно-спасательного гарнизона, причиной возгорания мог стать электрический обогреватель, который хозяева квартиры включили и оставили без присмотра.

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