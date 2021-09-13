В Челябинске 11 человек эвакуировали из-за пожара на восьмом этаже жилого дома

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Пожар случился ранним утром 13 сентября в многоэтажном жилом доме на улице Пушкина в Челябинске. Возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже.
Спасатели эвакуировали из дома 11 человек, в том числе двоих детей. Никто из жителей не пострадал.
Как выяснилось, в квартире на площади 10 квадратных метров загорелись вещи. В короткий срок их удалось потушить.
– Что послужило причиной возникновения пожара, предстоит установить сотрудникам отделения дознания. Наиболее вероятно, что пожар начался из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, – сообщили в региональном ГУ МЧС.
Напомним, предыдущей ночью пришлось эвакуировать жителей из многоэтажки в Карабаше. Там пожар начался, предположительно, из-за электрообогревателя.
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