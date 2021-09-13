На контрольных прокатах в Челябинске Александра Трусова стала первой, кто исполнил пять четверных прыжков в одной программе

Александра Трусова занимается у Этери Тутберидзе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фигуристка Александра Трусова поставила рекорд на контрольных прокатах в Челябинске. Она исполнила пять четверных прыжков в одной программе. Российская фигуристка заслужила похвалу от заслуженного тренера Татьяны Тарасовой.

Флип, сальхов, тулуп, лутц и лутц в каскаде — череда великолепных прыжков в четыре оборота в исполнении призера чемпионатов мира и Европы Александры Трусовой. Такую феерию увидели челябинские болельщики и зрители на выступлении женщин в одиночном катании на контрольных прокатах в Челябинске.

17-летняя Александра Трусова по словам Заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой такие мировые рекорды — большая редкость в фигурном катании при выступлениях на публике, никто прежде в мире этого не делал в женском одиночном катании, и что Саша Трусова «превзошла все ожидания». Отметим, что пять четверных прыжков в фигурном катании за одно выступление сегодня исполняет только один спортсмен в мире — двукратный чемпион мира, американец Нэйтан Чен.

— Очень рада, что у меня получилось исполнить пять четверных прыжков. Постараюсь повторить это достижение на турнирах, — прокомментировала свой успех Александр Трусова.

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