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Происшествия13 сентября 2021 9:19

В Миассе пенсионерку спасли из глубокого погреба

Женщина не могла выбраться из двухметровой ямы
Елена КОЛЧИНА
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Женщина неудачно пыталась спуститься в погреб в гаражном кооперативе. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Женщина неудачно пыталась спуститься в погреб в гаражном кооперативе. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Миассе пожилую женщину эвакуировали из погреба на территории гаражного кооператива.

Пенсионерка оступилась, спускаясь по лестнице, и упала с двухметровой высоты. Пострадавшая сильно ударилась при падении и из-за сильной боли не могла пошевелиться. Сын женщины оказался рядом, но не придумал, как помочь матери, и вызвал спасателей.

Специалистам, чтобы эвакуировать пенсионерку, пришлось использовать альпинистское оборудование.

— Спасатели при помощи петли-«косынки» и альпинистского снаряжения подняли пострадавшую на поверхность, оказали первую помощь и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

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