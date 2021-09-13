В Миассе пенсионерку спасли из глубокого погреба

Женщина неудачно пыталась спуститься в погреб в гаражном кооперативе. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Миассе пожилую женщину эвакуировали из погреба на территории гаражного кооператива.

Пенсионерка оступилась, спускаясь по лестнице, и упала с двухметровой высоты. Пострадавшая сильно ударилась при падении и из-за сильной боли не могла пошевелиться. Сын женщины оказался рядом, но не придумал, как помочь матери, и вызвал спасателей.

Специалистам, чтобы эвакуировать пенсионерку, пришлось использовать альпинистское оборудование.

— Спасатели при помощи петли-«косынки» и альпинистского снаряжения подняли пострадавшую на поверхность, оказали первую помощь и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru