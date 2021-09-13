В Миассе пенсионерку спасли из глубокого погреба

Женщина неудачно пыталась спуститься в погреб в гаражном кооперативе. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
В Миассе пожилую женщину эвакуировали из погреба на территории гаражного кооператива.
Пенсионерка оступилась, спускаясь по лестнице, и упала с двухметровой высоты. Пострадавшая сильно ударилась при падении и из-за сильной боли не могла пошевелиться. Сын женщины оказался рядом, но не придумал, как помочь матери, и вызвал спасателей.
Специалистам, чтобы эвакуировать пенсионерку, пришлось использовать альпинистское оборудование.
— Спасатели при помощи петли-«косынки» и альпинистского снаряжения подняли пострадавшую на поверхность, оказали первую помощь и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru