В Челябинской области за день коронавирусом заболели 364 человека

Коронавирусом в регионе заболели уже более 91 тыс. человек
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области медики выявили 364 новых случаев коронавируса.
Сейчас COVID-19 в регионе болеют 8711 человек.
По данным областного министерства здравоохранения, за день от коронавируса умерли 22 человека. Днем раньше количество умерших было таким же.
За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 91 тыс. 253 случая коронавируса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru