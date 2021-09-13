В Челябинской области за день коронавирусом заболели 364 человека

Коронавирусом в регионе заболели уже более 91 тыс. человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области медики выявили 364 новых случаев коронавируса.

Сейчас COVID-19 в регионе болеют 8711 человек.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от коронавируса умерли 22 человека. Днем раньше количество умерших было таким же.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 91 тыс. 253 случая коронавируса.

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