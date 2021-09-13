Из Челябинска запустят прямые субсидированные рейсы в Астрахань и Пермь

Субсидируемые рейсы порадуют туристов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области расширили список субсидируемых авиарейсов. К ним добавились Челябинск — Астрахань, Челябинск — Пермь и Магнитогорск — Минеральные воды. Перелеты будут выполняться авиакомпанией Red Wings.

Как уточнили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, стоимость билетов и расписание перелетов будут известны в ближайшее время. Приказ был подписан совсем недавно — 10 сентября.

— На сегодняшний день утверждены уже 19 маршрутов межрегиональных авиаперевозок из Челябинской области с использованием механизма субсидирования из федерального и регионального бюджетов. В 2020 году их было 11. Считаю, что мы смогли выстроить системную работу в этом вопросе, — рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

СПРАВКА КП

В настоящее время из Челябинска выполняются субсидируемые рейсы в 13 городов: Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар, Красноярск, Омск, Казань, Волгоград, Махачкала, Геленджик, Мурманск, Норильск, Сургут, Ханты-Мансийск.

Из Магнитогорска открыты три направления: Сочи, Новосибирск, Екатеринбург.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru