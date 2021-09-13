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Происшествия13 сентября 2021 11:43

Женщина впала в кому, попав под колеса маршрутки в Челябинске

Автобус сбил пострадавшую на светофоре
Елена КОЛЧИНА
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Маршрутка поворачивала и не пропустила пешехода. Фото: ГИБДД Челябинска

Маршрутка поворачивала и не пропустила пешехода. Фото: ГИБДД Челябинска

Маршрутный ПАЗ наехал на 56-летнюю женщину на улице Машиностроителей в Челябинске. ДТП случилось на регулируемом пешеходном переходе утром 10 сентября.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, маршрутка №66 совершал поворот и сбил женщину, которая шла через дорогу на зеленый сигнал светофора.

10.09.2021 года в 08 часов 40 минут в г. Челябинске на ул.

Женщина поучила тяжелые травмы. Ее госпитализировали в состоянии комы.

Добавим, 10 сентября случилось также ДТП с двумя иномарками в Челябинске. В аварии пострадали два человека. Один из автомобилей перевернулся.

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