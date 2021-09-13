Текслер объезжает новые скверы в День рождения Челябинска

Гулять по обновленным скверам еще приятней Фото: Ольга АНТОНОВА

13 сентября, в день рождения Челябинска, губернатор Алексей Текслер объезжается новые общественные пространства города.

Первой точкой маршрута стал скверик по внешней стороне периметра горсада имени Пушкина со стороны улице Цвиллинга. Вместо пустыря появились дорожки, цветники, газоны. Есть уютные качели и скамьи. Цена вопроса — 13 млн рублей.

Во время осмотра территории глава региона встретил молодую маму с коляской. Поинтересовался, часто ли она здесь гуляет. Оказывается, малыш в тишине лучше спит.

Вместо пустыря появились дорожки, цветники, газоны Фото: Ольга АНТОНОВА

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