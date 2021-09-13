В Челябинске начали тестировать декоративную подсветку на мостах через Миасс

Фото: комитет дорожного хозяйства
В Челябинске начали в тестовом режиме включать декоративные светильники на мостах через реку Миасс.
Фото: комитет дорожного хозяйства
Монтажом декоративной подсветки занимаются сотрудники МБУ «ЭФИС».
– Планируемый срок сдачи работ – 17 сентября, – рассказали в городском комитете дорожного хозяйства.
Фото: комитет дорожного хозяйства
На трех моста через Миасс после окончания всех работ должны появиться более тысячи ламп. У фонарей будет два режима работы: повседневный, более приглушенный, и яркий, праздничный. Лампы будут подсвечивать пролеты мостов снизу, чтобы ночью конструкции четко вырисовывались над водой.
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