В Челябинске начали тестировать декоративную подсветку на мостах через Миасс

Фото: комитет дорожного хозяйства

В Челябинске начали в тестовом режиме включать декоративные светильники на мостах через реку Миасс.

Фото: комитет дорожного хозяйства

Монтажом декоративной подсветки занимаются сотрудники МБУ «ЭФИС».

– Планируемый срок сдачи работ – 17 сентября, – рассказали в городском комитете дорожного хозяйства.

Фото: комитет дорожного хозяйства

На трех моста через Миасс после окончания всех работ должны появиться более тысячи ламп. У фонарей будет два режима работы: повседневный, более приглушенный, и яркий, праздничный. Лампы будут подсвечивать пролеты мостов снизу, чтобы ночью конструкции четко вырисовывались над водой.

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