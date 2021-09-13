В Челябинске женщина приревновала мужа и зарезала ножом свою подругу

Уголовное дело в отношении женщины рассмотрят по существу в Металлургическом районном суде Челябинска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске перед судом предстанет 37-летняя женщина, которая в порыве ревности зарезала ножом свою подругу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление произошло в июле 2021 года в жилом доме по улице Дружбы. По данным следствия, обвиняемая вместе с мужем и подругой распивала спиртное в квартире. В какой-момент она на почве ревности схватила приятельницу за волосы, вытащила в коридор и нанесла той несколько ударов ножом. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Уголовное дело в отношении ревнивицы рассмотрят по существу в Металлургическом районном суде Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru