«Синара» оказалась единственной компанией, желающей развивать троллейбусы в Челябинске

Троллейбусный парк в городе не обновлялся много лет Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске завершили прием заявок на частную концессионную инициативу по развитию троллейбусов. Единственным желающим оказалась компания «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск». С ней же ранее подписали контракт по трамваям.

Как уточнили в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, итоги будут подводиться завтра. Затем у властей есть 30 дней, чтобы принять решение и заключить соглашение.

Концессионер будет заниматься модернизацией и строительством контактной сети, а также тяговых подстанций. Концессионер должен привести в порядок депо. Кроме того, он будет заниматься закупкой троллейбусов через инфраструктурные кредиты.

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