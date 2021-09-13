Путин наградил трехкратную чемпионку Паралимпиады из Челябинска Валерию Шабалину орденом «Дружбы народов»

Владимир Путин поздравил Валерию Шабалину с победами на Паралимпиаде в Токио. Фото: Kremlin.ru.

Валерия Шабалина стала одной из героинь Паралимпиады. Сегодня, 13 сентября в Кремле Президент России Владимир Путин поздравил победителей и призеров Игр. Челябинские пловцы Валерия Шабалина, установившая мировой рекорд, и завоевавшая три золотых медали и одну серебряную, и золотой медалист Дмитрий Черняев по Указу Президента — «За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года» — награждены Орденами «Дружбы народов». Бронзовая медалистка Игр легкоатлетка Анна Сапожникова удостоена медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кстати, ранее на церемонии чествования паралимпийцев Красной площади Валерия Шабалина подняла российский флаг.

— Красиво, мощно «выстрелили» пловцы-дебютанты Валерия Шабалина и Роман Жданов. На своей первой Паралимпиаде они взяли целую россыпь наград, причем разного и высшего достоинства, трижды взошли на вершину пьедестала и поставили новые мировые рекорды, — отметил в своем поздравительном слове Владимир Путин.

Напомним, что за «серебро» Олимпиады челябинская тхэквондистка Татьяна Минина получила в качестве подарка от Фонда поддержки олимпийцев автомобиль BMW Х3.

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