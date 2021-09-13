В садики Челябинска родителей просят принести обогреватели

В детских садах с особым нетерпением ждут отопления Фото: Кирилл САДЫКОВ

Отопительный сезон в Челябинске откладывается из-за теплой погоды. По нормативу постановление главы города о подаче тепла выходит, если среднесуточная температура достигает +8 градусов. В детских садах и школах батареи включают раньше по заявке руководителей. 13 дошкольных учреждений уже получили тепло, однако остальным детям приходится мерзнуть.

Тема отопления стала самой горячей в родительских чатах. Именно в этот период дети чаще всего простывают и уходят на больничный.

— Уважаемые родители, нужно срочно что-то придумать, в спальне очень холодно. Может есть у кого-то обогреватель? — пишет нянечка.

На вопросы родителей, когда появится тепло, в садах отвечают, что заявки поданы.

— Заявку на отопление подали, теперь ждем ответ, — пишет воспитатель. — Несите на сончас пижамы.

По прогнозам, на этой неделе ожидается потепление: 14 и 15 августа днем температура поднимется до + 22 градусов, к концу недели похолодает до +12.

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