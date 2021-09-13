Губернатору рассказали о перспективах Комcомольского проспекта

Фото: Ольга АНТОНОВА

Четная сторона Комсомольского проспекта от улицы Красного Урала до здания бывшего кинотеатра «Победа» - это километр для пеших прогулок. Здесь высадили деревья, разбили клумбы, смонтировали освещение.

Сегодня, во время объезда города, губернатор Алексей Текслер поинтересовался перспективами продления пешей зоны. Глава Курчатовского района Сергей Антипов пояснил, что за два года бульвар проляжет до лыжной базы.

Губернатор поручил устроить на имеющейся пешеходной зоне детские площадки с качелями. Вопрос вынесут на народное голосование.

Фото: Ольга АНТОНОВА

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