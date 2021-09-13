На Северо-Западе Челябинска строится город развлечений

Фото: Ольга АНТОНОВА

На Северо-Западе Челябинска, в границах улиц Братьев Кашириных - Академика Макеева - 250-летия Челябинска заложен город развлечений.

Аквапарк, гостиница, гастропарк, прогулочный бульвар, мечеть и православный храм, офисные помещения, картинная галерея- до конца 2024 года, как заявляет инвестор, в огромном жилом массиве появится огромная досуговая зона площадью 72 680 тыс кв м.

Сегодня на площадке побывал губернатор Алексей Текслер: в день рождения города он объезжает знаковые для города общественные пространства, вновь созданные и строящиеся.

- У горожан много просьб по аквапарку; проект возводится на частные средства; я буду наблюдать за ходом реализации проекта; , инвестор дал слово его воплотить в жизнь, и я исхожу из того, что человек слово сдержит, - сказал губернатор.

Фото: Ольга АНТОНОВА

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