В ГУ МВД по Челябинской создали спецкомиссию после скандала с выселением участковых из служебных квартир

Приказ о создании спецкомиссии подписал руководитель регионального ГУ МВД Андрей Сергеев. Фото: Андрей АБРАМОВ

В ГУ МВД по Челябинской области создали спецкомиссию, чтобы решить вопрос с семьями участковых, которые проживают в доме №63б по улице Российской. На прошлой неделе эти жильцы записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. В нем они пожаловались на то, что их перед отставкой собираются выселить из служебных квартир.

— Приказом начальника ГУ МВД России по Челябинской области создана комиссия из числа должностных лиц регионального полицейского Главка, представителей Общественного совета и совета ветеранов при ГУ МВД, которой поручено изучить очередность предоставления жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий сотрудникам органов внутренних дел Челябинской области, финансирования строительства и права владения собственностью, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что в ходе изучения вопроса спецкомиссии предстоит дать оценку достоверности информации, изложенной в видеообращениях. Кроме того, в целях объективности свою проверку организовал также аппарат уполномоченного по правам человека в регионе.

В Челябинске в 2006 году завершили стройку ведомственного дома за счет федерального и областного бюджетов. Жилплощадь предназначалась для участковых, с которыми заключили договоры служебного найма. Как позже выяснилось, 20 квартир в этом доме оказались вовсе не служебными, а перешли в руки муниципалитету.

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