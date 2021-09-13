На проспекте Победы в Челябинске сделали «неудобный» пешеходный переход

Смущает челябинцев и лестница, которая буквально упирается в центр перекрестка. Фото: читательница КП-Челябинск

В Челябинске на проспекте Победы недалеко от больницы скорой помощи сделали новый пешеходный переход. Но он оказался не совсем удобным для жителей города. О причинах рассказал читательница КП-Челябинск.

—Люди вначале идут по этим лесенкам, а потом вынуждены отойти в сторону, чтобы перейти саму дорогу. Из-за этого получается небольшой крюк. Но некоторые просто идут прямо и даже не идут по «зебре», — рассказала читательница КП-Челябинск.

Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

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