На озере в Курганской области погиб рыбак из Челябинска

Место происшествия, где погиб рыбак. Фото: СУ СКР по Курганской области

В Курганской области на озере Алакуль Щучанского района нашли тело 70-летнего рыбака. По факту гибели мужчины организована доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным ведомства, 11 сентября мужчина приехал в Щучанский район на собственном автомобиле из Челябинска. На озере он рыбачил на лодке и в какой-то момент пропал из виду.

В результате организованных поисковых мероприятий тело рыбака было обнаружено в воде без признаков жизни. По предварительным данным, при перемещении по реке он выпал из лодки и утонул, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Курганской области.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru