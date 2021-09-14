Участника бунта в копейской колонии требуют привлечь к ответственности в Таджикистане

Участник бунта скрывается в Таджикистане Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В главном следственном управлении российского Следственного комитета закончили расследование уголовного дела Илхома Табарова. Гражданина Таджикистана обвиняют в участии в массовых беспорядках, которые произошли в исправительной колонии №6 в Копейске осенью 2012 года.

Следователи считают, что иностранный гражданин причастен к погромам и применению насилия к представителям власти и осужденным.

– После совершения преступных деяний Табаров выехал из России и скрылся на территории Республики Таджикистан, гражданином которой он является, – рассказали в пресс-службе СКР.

Уголовное дело участника бунта собираются передать в правоохранительные органы Таджикистана, чтобы там обвиняемого привлекли к ответственности. Сделать это позволяет международная Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях.

Напомним, в бунте в копейской колонии в 2012 году участвовали более тысячи человек. Заключенные отказались подчиняться сотрудникам исправительного учреждения и заявили о злоупотреблениях администрации, в том числе пытках и вымогательстве. К уголовной ответственности после массовых беспорядков привлекли 26 человек, из них трое все еще находятся в розыске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru