Две машины выбросило в кювет после ДТП на трассе Челябинск-Троицк

Фото: полиция Южноуральска и Увельского района

ДТП случилось 13 сентября на 91-м километре дороги Челябинск-Троицк. Столкнулись два серебристых ВАЗ-2112.

Как рассказали в полиции Южноуральска, 74-летний водитель выезжал с прилегающей дороги и не уступил ехавшему по главной трассе автомобилю под управлением 22-летней женщины.

Фото: полиция Южноуральска и Увельского района

После удара обе машины выбросило за пределы проезжей части. Оба водителя получили травмы. С места происшествия их увезли в больницу.

В полиции по факту аварии начали административное расследование, все обстоятельства ДТП устанавливают.

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