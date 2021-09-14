Две машины выбросило в кювет после ДТП на трассе Челябинск-Троицк

Фото: полиция Южноуральска и Увельского района
ДТП случилось 13 сентября на 91-м километре дороги Челябинск-Троицк. Столкнулись два серебристых ВАЗ-2112.
Как рассказали в полиции Южноуральска, 74-летний водитель выезжал с прилегающей дороги и не уступил ехавшему по главной трассе автомобилю под управлением 22-летней женщины.
Фото: полиция Южноуральска и Увельского района
После удара обе машины выбросило за пределы проезжей части. Оба водителя получили травмы. С места происшествия их увезли в больницу.
В полиции по факту аварии начали административное расследование, все обстоятельства ДТП устанавливают.
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