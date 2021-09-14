Автокран столкнулся в трамваем на выезде из ЧМЗ в Челябинске

Кадр из видео: Агентство чрезвычайных новостей Челябинск | vk.com

В Челябинске около 8 утра 14 сентября автокран столкнулся с трамваем 3-го маршрута. ДТП произошло на пересечении улиц Каслинской и Куйбышева.

Один из очевидцев запечатлел аварию на камеру смартфона и выложил его в социальную сеть.

— Перекресток Каслинской и Куйбышева. Масс-кран ударил трамвай третьего маршрута, — говорит очевидец в видео.

Журналист «Комсомольской правды» обратился в УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области за подробностями ДТП, однако, там сообщили, что информация об аварии к ним еще не поступала.

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