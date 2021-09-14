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Здоровье14 сентября 2021 9:27

В Челябинской области коронавирусом за день заболели 364 человека

Статистику смертей пополнил еще 21 случай
Елена КОЛЧИНА
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От коронавируса в Челябинской области сейчас лечатся более 8 тыс. человек

От коронавируса в Челябинской области сейчас лечатся более 8 тыс. человек

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 364 новых случая коронавируса.

Сейчас на лечении находятся 8783 больных Covid-19.

По данным областного министерства здравоохранения, от коронавируса за день скончался 21 человек.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 91 тыс. 617 случаев заболевания коронавирусом.

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