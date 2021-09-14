В Челябинске изменили правила приема в детские сады

Формировать очередь в детские сады будут по-новому Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске с 27 сентября начнут действовать новые правила зачисления в детские сады, изменится система электронной очереди.

Перемены коснутся детей льготных категорий граждан, а также девочек и мальчиков, которых родители хотят перевести из одного детского сада в другой.

В каждой из льготных категорий преимущественное право на зачисление получат дети, у которых в тот же садик уже ходят брат или сестра.

Во время формирования очереди будут наравне учитывать льготы и преимущественные права тех, кто переводит ребенка из другого детсада, и тех, кто получает место в детсаду в первый раз.

Родителям, имеющим льготы и собирающимся перевести ребенка в другой детский сад, нужно будет предоставить документы, которые подтверждают право на льготы или преимущество при приеме в городской комитет по делам образования, либо в одно из подразделений МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций».

Можно принести бумаги лично или отправить их копии на электронные адреса учреждений. График работы отделений и список адресов размещен на официальном сайте мэрии Челябинска.

– Следующее текущее комплектование детских садов города Челябинска планируется провести с 27 сентября 2021 года, – уточнили в городской администрации.

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